"Локомотив" одержал третью победу над ЦСКА в сезоне КХЛ

Ярославский "Локомотив" в серии буллитов обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле.

Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. В составе "Локомотива" заброшенной шайбой отметился Максим Шалунов (16-я минута), у ЦСКА отличился Прохор Полтапов (27). Автором победного буллита стал Артур Каюмов.

"Локомотив" в третий раз в текущем регулярном чемпионате победил ЦСКА. Летом армейцев возглавил Игорь Никитин, который в прошлом сезоне привел ярославскую команду к первой в истории победе в Кубке Гагарина.

После 38 матчей "Локомотив" набрал 52 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА прервал серию из трех побед. Столичная команда располагается на 7-й строчке на Западе, набрав 40 очков в 37 играх.

В следующем матче "Локомотив" 20 декабря примет омский "Авангард", ЦСКА днем позже на своей площадке сыграет с московским "Динамо".