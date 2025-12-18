И.о. главного тренера СКА ответил, когда вернётся Игорь Ларионов

И.о. главного тренера СКА Юрий Бабенко после победы над «Ак Барсом» (3:2) ответил на вопрос, когда вернётся наставник армейского клуба Игорь Ларионов.

– Когда ждать возвращение Игоря Ларионова?

– Надеемся, что увидим в ближайшее время. Всё было в хорошей положительной тенденции, но так получилось… Это обстоятельство, которое не от нас зависит, – передаёт слова Бабенко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, Игорь Ларионов по состоянию здоровья пропустил второй матч СКА подряд. Ранее команда с берегов Невы одержала победу над «Шанхайскими Драконами» (4:1). В следующей игре Континентальной хоккейной лиги СКА встретится со «Спартаком» в гостях 20 декабря.