Судья выругался в микрофон во время матча КХЛ

Арбитр матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ярославским «Локомотивом» и московским ЦСКА выругался в микрофон во время игры. Об этом сообщает Sport24.

© Lenta.ru

Во втором периоде рефери пообщался с главным тренером железнодорожников Бобом Хартли, который возмущался зафиксированным пробросом. После этого судья прокомментировал диалог со специалистом, но забыл выключить микрофон, которым оснащена его экипировка.

«Он не знает, че сказать: фак, фак. Деда трясет», — заявил судья на весь стадион.

В конце высказывания он добавил нецензурное слово.

Матч прошел в четверг, 18 декабря, в Ярославле. Основное время завершилось со счетом 1:1, в овертайме никто не отличился, а в серии буллитов был сильнее «Локомотив».