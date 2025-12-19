Капризов вышел на чистое третье место в истории «Миннесоты» по очкам

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забросил шайбу и сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс».

Как сообщает пресс-служба НХЛ, на счету 28-летнего россиянина 41 (22+19) очко в 35 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 427 (207+220) очков в 354 играх. Капризов вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, обогнав Джареда Сперджена (424). Второе место занимает Мариан Габорик (437), рекорд — у Микко Койву (709).

В ночь с 18 на 19 декабря мск на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Миннесота Уайлд». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.