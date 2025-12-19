Лучич перешел в британский «Файф Флайерс», что привело к скандалу

37-летний Лучич перешел в британский «Файф Флайерс». Главный спонсор расторг отношения с клубом на фоне критики трансфера из-за прошлых проблем экс-игрока НХЛ с законом
Экс-форвард клубов НХЛ Милан Лучич подписал контракт до конца сезона с клубом британской элитной лиги «Файф Флайерс», базирующейся в Шотландии.
Подписание 37-летнего хоккеиста было встречено волной критики в медиа и соцсетях – из-за его прошлых проблем с законом.
На фоне этой ситуации главный спонсор клуба – компания Skyhook Helicopters – объявил о разрыве с клубом.
Напомним, что в ноябре 2023 года Лучич был задержан в связи с предполагаемым инцидентом домашнего насилия в нетрезвом виде. В феврале 2024 года с игрока сняли обвинения, так как жена хоккеиста отказалась давать показания. Милан прошел программу помощи игрокам НХЛ.
Всего в регулярках лиги Лучич провел 1177 матчей за «Бостон», «Лос-Анджелес», «Эдмонтон» и «Калгари», набрав 586 (233+353) очков. В плей-офф – 136 игр и 77 (29+48) баллов. В 2011 году Милан стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Брюинс».
В 2023 году Лучич выиграл чемпионат мира по хоккею в составе сборной Канады.
Минувшим летом он был приглашен на просмотр в «Сент-Луис», но в итоге провел только 5 матчей за фарм «Блюз» в АХЛ (1 ассист и «минус 7»).
