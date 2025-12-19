В КХЛ отреагировали на инцидент с матерившимся арбитром

В Континентальной хоккейной лиге прокомментировали инцидент во время матча «Локомотив» — ЦСКА (2:1 Б), когда арбитр встречи нецензурно выругался в прямом эфире на всю арену.

«Во время матча «Локомотив» — ЦСКА арбитр эмоционально высказался о главном тренере ХК «Локомотив» Бобе Хартли. Данная ситуация была оперативно рассмотрена лигой. КХЛ провела дополнительную работу по урегулированию инцидента: арбитр лично пообщался с тренером и принёс извинения», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому в пресс-службе КХЛ.

В середине второго периода судьи зафиксировали проброс у «Локомотива». После этого арбитры признали ошибку и вынесли вбрасывание в среднюю зону. Во время вбрасывания на арене прозвучали слова арбитра, это попало в трансляцию.