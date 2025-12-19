22-летний защитник «Магнитки» рассказал, что не любит читать

22-летний защитник «Магнитки» (фарм-клуб «Металлурга» в ВХЛ) Алексей Егоров рассказал, что не любит читать.

– Вы не гуманитарий?

– Я не люблю читать вообще. Честное слово, сколько раз пытался.

Когда занимался в СДЮШОР, пробовал прочитать «Мертвые души». Не поверите, каждые десять страниц я засыпал. Русская литература известна своим красивым описанием какого-нибудь дерева на полторы страницы (улыбается). Подобные моменты меня выбешивали.

В прошлом году купил книгу Эрика Берна «Игры, в которые играют Люди, которые играют в игры» по психологии на четыреста страниц. Я прочитал семьдесят-восемьдесят. Скажу, что прикольно.

Мне читать опять же неинтересно, потому что эти все вещи, которые описывает этот человек, я их понимаю, но своим языком. А он все это выкладывает в научном формате.

Да, он раскладывает по полочкам все прекрасно, понятно, но при этом я думаю, мне это известно.

Может быть, я не нашел для себя тот жанр, где мне будет интересно, но читать пока ничего не могу. Хотя однажды запомнилось стихотворение из «Полицейского с Рублевки», – сказал Алексей Егоров, набравший 16 (0+16) очков в 34 матчах текущего сезона ВХЛ.