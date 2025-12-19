Губерниев высказался о шести матчах Овечкина без голов

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что не стоит беспокоиться из‑за того, что безголевая серия российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ достигла шести матчей.

© Матч ТВ

В четверг «Вашингтон» обыграл на своем льду «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:0. Овечкин результативными действиями не отметился. В последний раз российский форвард забивал в НХЛ 3 декабря, тогда в выездном матче против «Сан‑Хосе» (7:1) он оформил дубль.

— Никакого повода переживать нет, Овечкин что, машина что ли? Он должен в каждой игре забивать? Тогда биатлонистка Наташа Шевченко должна побеждать в каждой гонке. Так не бывает, это спорт. Сегодня не забивает, завтра забьет. Все в порядке, главное, чтобы Александр был здоров, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

В текущем сезоне Овечкин забросил 14 шайб и отдал 17 результативных передач в 34 матчах.