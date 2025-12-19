Игрок «Вашингтона» лидирует в гонке лучших снайперов НХЛ

Чикран – лучший снайпер среди защитников в сезоне НХЛ с 14 голами. Защитник «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Торонто»

Джейкоб Чикран из «Вашингтона» лидирует в гонке лучших снайперов среди защитников в этом сезоне НХЛ.

Канадский защитник сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Торонто» (4:0).

Таким образом, в его активе 14 голов в текущем чемпионате. Чикран на одну шайбу опережает Зака Веренски из «Коламбуса», у которого 13 голов. Оба провели по 34 матча. Кэйл Макар из «Колорадо» забил 10 голов в 33 матчах.

Чикран набрал 28 (14+14) очков при полезности «плюс 25» в чемпионате.

