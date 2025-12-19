«Адмирал» прервал серию поражений в КХЛ

«Адмирал» обыграл «Сибирь» (3:2) на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Таким образом, дальневосточный клуб прервал серию из пяти поражений и впервые победил при Ильнуре Гизатуллине, который сменил Леонида Тамбиева во главе команды.

На данный момент «Адмирал» располагается на 10-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 30 очков в 34 матчах.

«Сибирь» идет на 11-й позиции в конференции, имея в активе 28 баллов в 36 играх.