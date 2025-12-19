«Сибирь» объявила о расторжении контракта с форвардом Владиславом Карой

Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с нападающим Владиславом Карой, сообщает пресс-служба новосибирской команды.

«Мы благодарим Владислава за игру в составе нашей команды и желаем успехов!» — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

Кара перешёл в «Сибирь» в сентябре прошлого года и провёл за «Сибирь» 95 матчей, набрав в них 35 (17+18) очков. В нынешнем сезоне Владислав записал на свой счёт 31 игру, в которой отметился четырьмя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами.

Всего в КХЛ 27-летний форвард сыграл 326 матчей и заработал 102 (51+51) очка. Также нападающий выступал за такие клубы, как «Ак Барс», «Северсталь», «Спартак» и «Витязь».