«Лада» прервала серию из пяти поражений, обыграв «Шанхайских Драконов»

Сегодня, 19 декабря, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Шанхайские Драконы» принимали тольяттинскую «Ладу». Победу в игре, проходившей на стадионе «СКА Арена», одержали гости со счётом 4:2.

На 15-й минуте нападающий «Лады» Иван Романов забил первый гол. На 23-й минуте форвард «Шанхайских Драконов» Борна Рендулич сравнял счёт. На 37-й минуте нападающий Ник Меркли вывел китайский клуб вперёд. На 39-й минуте защитник тольяттинцев Алекс Коттон восстановил равенство в счёте. На 55-й минуте форвард Андрей Алтыбармакян вывел гостей вперёд. В концовке встречи нападающий Райли Савчук забросил четвёртую шайбу в ворота хозяев и установил окончательный счёт — 4:2.

«Шанхайские Драконы» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграли 35 матчей, в которых набрали 36 очков, и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Лада» с 25 очками после 36 встреч располагается на 10-й строчке Запада.