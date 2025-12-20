Бут забросил дебютную шайбу в НХЛ

Нападающий национальной сборной России и клуба «Юта Маммот» Даниил Бут забил свой первый гол в Национальной Хоккейной Лиге.

© МХЛ

20-летний форвард открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью‑Джерси Девилз», однако победить «Юте» не удалось. Встреча завершилась в пользу «Дьяволов» со счетом 2:1. Победную шайбу оформил Стефан Ноэсен.

В нынешнем сезоне Даниил Бут провел всего 10 матчей за «Маммонт», забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи (3 очка). Сезон 2025-2026 он начинал в АХЛ, где набрал 17 очков за «Тусон Роудраннерс».

Даниил был выбран на драфте НХЛ 2023-го года под общим 12 пиком клубом «Аризона Койотис». 28-го мая 2025-го года игрок подписал соглашение с «Ютой» на три года и 2,85 млн. долларов.