Хоккеист Ничушкин вошел в топ-15 бомбардиров в истории "Колорадо"

"Колорадо" дома со счетом 3:2 обыграл "Виннипег" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брент Бёрнс (10-я минута), Мартин Нечас (16) и Паркер Келли (42). У "Виннипега" отличились Морган Бэррон (40) и Марк Шайфли (44). Нападающий "Виннипега" Владислав Наместников не отметился результативными действиями.

Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин отдал одну голевую передачу. В текущем сезоне на счету форварда теперь 19 (8 голов + 11 результативных передач) очков в 26 матчах. Ничушкин вышел на 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории "Колорадо", сравнявшись с обладателем Кубка Стэнли 1996 года латвийцем Сандисом Озолиньшем. На счету обоих игроков теперь по 253 очка за "Колорадо".

Обе команды выступают в Центральном дивизионе. "Колорадо" лидирует в турнирной таблице с 57 очками после 34 игр.

"Виннипег" идет на шестом месте, в 34 матчах команда набрала 32 очка. В следующем матче "Колорадо" на выезде сыграет с "Миннесотой" в ночь на 22 декабря по московскому времени, "Виннипег" в тот же день в гостях сыграет с "Ютой".