«Даллас» в гостях разгромил «Анахайм» со счётом 8:3, Любушкин забросил шайбу

Сегодня, 20 декабря на льду «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Даллас Старз». Победу со счётом 8:3 одержали гости.

В составе победителей шайбы на свой счёт записали Оскар Бек, Роопе Хинц, Сэм Стил, Томас Харли, Джейсон Робертсон (дубль), Адам Эрни и Илья Любушкин. У «Анахайма» голы забили Райан Пилинг, Беккетт Сеннеке и Микаэль Гранлунд.

В следующей игре Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» сыграет дома с «Коламбус Блю Джекетс» 21 декабря. «Даллас Старз» 22 декабря проведёт домашнюю встречу с «Торонто Мэйпл Лифс».