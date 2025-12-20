«Ак Барс» в четвертый раз в сезоне победил «Салават Юлаев»

Сегодня, 20 декабря, в Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Уфа-Арена», одержали гости со счётом 2:1.

На 11-й минуте защитник «Ак Барса» Степан Фальковский забил первый гол. На 56-й минуте нападающий Александр Барабанов удвоил преимущество казанцев. В концовке встречи нападающий «Салавата Юлаева» Владислав Ефремов сократил отставание, установив окончательный счёт — 2:1.

Для «Ак Барса» эта победа стала четвёртой над уфимским клубом в нынешнем сезоне. Последняя игра между командами в текущей регулярке состоится 28 января.

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 37 матчей, в которых набрал 33 очка, занимая девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 52 очками после 39 встреч располагается на второй строчке Востока.