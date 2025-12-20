Назван фаворит хоккейного турнира на Олимпиаде-2026. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Букмекеры считают фаворитом грядущих Игр сборную Канады. Поставить на то, что канадцы возьмут золотые медали, можно с коэффициентом 2,60. Коэффициент на то, что они не станут первыми, составляет 1,44.

На Олимпиаде-2026 выступят игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Это произойдет впервые с 2014 года. На Играх в Сочи хоккейный турнир выиграла сборная Канады.

Действующим олимпийским чемпионом является сборная Финляндии. В финале Игр-2022 в Пекине финны обыграли сборную России, выступавшую под нейтральным флагом (2:1). На Олимпиаде-2026 в Италии россияне не сыграют из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея (IIHF).