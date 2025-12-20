«Спартак» прервал серию из трёх поражений, одолев СКА

Сегодня, 20 декабря, в Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал московский «Спартак». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали гости со счётом 2:1.

На второй минуте нападающий СКА Рокко Гримальди забил первый гол. На 34-й минуте форвард «Спартака» Михаил Мальцев сравнял счёт. На 56-й минуте защитник Вениамин Королёв вывел красно-белых вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.