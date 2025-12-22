Хоккеист СКА назвал лучший для себя момент 2025 года

Нападающий петербургского СКА Никита Дишковский после матча КХЛ с московским «Спартаком» заявил, что первая игра в Ледовом дворце больше всего запомнилась ему в 2025 году.

© ХК СКА

В субботу СКА уступил «Спартаку» со счетом 1:2 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

— Матч против «Спартака» стал последним в этом году в Ледовом дворце. Как лично для себя оцените 2025 год?

— Были хорошие матчи. Матчи, где мы показывали характер, отыгрывались. Были также и матчи не очень, где мы могли отдать свою игру. В следующем году нужно убрать те ошибки, которые мы допускали в этом, и добавить во всем уже — и в реализации, и в обороне.

— В плане собственной карьеры этот год оцениваете с большим плюсом?

— Да‑да, но я мог бы лучше, конечно, играть. Не думаю, что это прям шикарное завершение года для меня в Ледовом дворце. Могло быть и лучше.

— Какой момент этого года назовете лучшим?

— Первая игра в Ледовом дворце (с «Трактором» 5:2. — Прим. «Матч ТВ»). Это был, наверное, один из лучших моментов сезона, потому что и классные эмоции получил от Ледового, и выиграли, и я три очка набрал. Наверное, тот матч назову.

— Какие ожидания от 2026 года?

— Мы будем забираться выше в турнирной таблице. Нынешнее положение дел нас не устраивает. У нас цель одна — как можно выше забраться и уже в плей‑офф бороться за Кубок Гагарина, — заявил Дишковский «Матч ТВ».

СКА с 43 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче армейцы 26 декабря сыграют в гостях против минского «Динамо».

Прямые трансляции матчей Фонбет чемпионата КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.