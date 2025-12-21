Овечкин обновил личный антирекорд в сезоне НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил личный антирекорд сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) без заброшенных шайб.

20 декабря «Вашингтон» проиграл «Детройт Ред Уингз» в регулярном чемпионате со счетом 2:5, и Овечкин не сумел поразить ворота соперника. Таким образом, он не забил уже в седьмом матче подряд.

Овечкин обновил личный антирекорд сезона-2025/2026 по матчам без голов подряд. В последних раз в рамках регулярного чемпионата НХЛ российский хоккеист забивал 4 декабря, когда оформил дубль в ворота «Сан-Хосе Шаркс».

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Кирилл Капризов вошел в тройку лучших бомбардиров в истории «Миннесоты» по очкам.