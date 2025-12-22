Кросби стал рекордсменом «Питтсбурга» по набранным очкам в НХЛ

Нападающий и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби установил рекорд клуба по количеству набранных очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

В воскресенье «Питтсбург» по буллитам победил «Монреаль Канадиенс» (4:3) в домашнем матче регулярного сезона. Кросби забросил шайбу и отдал результативную передачу.

На счету 38‑летнего канадского форварда 1724 очка (645 шайб и 1079 результативных передач). По количеству набранных очков Кросби опередил бывшего форварда «Пингвинз» Марио Лемье (1723) и стал рекордсменом клуба. Лемье лидировал в списке лучших бомбардиров «Питтсбурга» с 20 января 1989 года. В тот момент Кросби было 17 месяцев.

Кроме того, Кросби, опередив Лемье, вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Лидирует по этому показателю канадец Уэйн Гретцки — 2857 очков.

Кросби — трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира. Нападающий всю карьеру выступает за «Питтсбург».