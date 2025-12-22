Легионер СКА поделился мнением о встрече Нового года

Форвард СКА Брендан Лайпсик поделился мнением о пиве и о встрече Нового года. Игрок получил российское гражданство в январе 2024 года.

– Была дискуссия о пиве – это хорошо или нет. Что вы думаете по этому поводу?

– Я ненавижу пиво и не пью его.

– Это был последний домашний матч СКА в 2025 году. Какие у вас планы на Новый год?

– Моя жена приезжает на следующей неделе в Санкт-Петербург, так что мы просто отпразднуем Новый год. Ничего особенного, просто приятно проведем время вместе, насладимся городом.

– Будете ли вы смотреть «Иронию судьбы»?

– Что это?

– Это советский фильм, который все жители России смотрят на Новый год.

– Оу, не думаю, что слышал об этом. Но мне придется расспросить об этом кого-нибудь из ребят. Возможно, да, мы так и сделаем.

– А что-то особенное из еды?

– Не знаю, есть ли у нас что-нибудь особенное. Просто то, что мы готовим: пиццу, или, может быть, тосты с шампанским к празднику.

– Салат «Оливье»?

– Нет. Это не для меня.

– Икра?

– Я не большой фанат морепродуктов.

– Каковы ваши впечатления о нашем городе?

– Я люблю Санкт-Петербург. Это мой второй год игры в СКА. Это мой любимый город в России. Так что я рад вернуться.

– Какие-то есть любимые места?

– Любимый ресторан «Счастье», Петропавловская крепость, кофейни, – сказал Лайпсик.