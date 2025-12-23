«Автомобилист» разгромил «Сибирь»

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Сибирью» и екатеринбургским «Автомобилистом». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 5:0.

Дублем и двумя результативными передачами отметился американский нападающий «Автомобилиста» Рид Буше. Ещё по одной шайбе забросили Юрий Паутов, Стефан Да Коста, Никита Трямкин. В воротах «Сибири» дебютировал голкипер Михаил Бердин, который пропустил пять шайб. Вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин записал на свой счёт «сухой» матч.

Таким образом, «Сибирь» проиграла «Автомобилисту» третий матч из трёх в текущем сезоне. Команды сыграют между собой ещё один раз до конца сезона.