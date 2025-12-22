«Вашингтон» проиграл шесть из восьми последних матчей. Овечкин не забил во всех из них

«Вашингтон Кэпиталз» в гостях проиграл «Детройт Ред Уингз» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Таким образом, столичная команда потерпела поражения в шести из восьми последних матчах лиги.

В период с 6 декабря «Вашингтон» обыграл лишь «Коламбус Блю Джекетс» (2:0) и «Торонто Мэйпл Лифс» (4:0). При этом столичная команда уступила «Детройту» (дважды, 2:5 и 2:3 ОТ), «Миннесоте Уайлд» (0:5), «Виннипег Джетс» (1:5), «Каролине Харрикейнз» (2:3 Б) и «Анахайм Дакс» (3:4 Б).

Отметим, что во всех матчах принял участие звёздный российский форвард Александр Овечкин, однако он не смог забить ни одного гола, отметившись двумя результативными передачами за всё это время.