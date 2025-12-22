Вратарь «Эдмонтона» выбыл на несколько недель

Вратарь «Эдмонтона» Тристан Джерри пропустит несколько недель из-за травмы нижней части тела.

Главный тренер «Ойлерс» Крис Кноблаух сообщил об этом перед игрой регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (4:3).

30-летний канадец получил травму в матче с «Бостоном» (3:1), состоявшемся 18 декабря. Он покинул площадку в конце второго периода, получив повреждение при попытке отразить бросок в растяжке.

Для Джерри матч с «Брюинс» стал третьим после обмена из «Питтсбурга». Он пропустил 8 шайб на этом отрезке при 88,7% отраженных бросков.