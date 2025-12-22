Нападающий «Металлурга» оценил свои шансы превзойти рекорд Гусева

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв оценил шансы превзойти рекорд Никиты Гусева по числу очков за один регулярный чемпионат КХЛ.

– Говоря о вашей личной результативности, после половины чемпионата на вашем счету 47 очков. Если рассчитывать, что дальше вы сохраните этот темп, то к концу регулярки будет примерно 90. Рекорд Никиты Гусева – 89 очков. Есть желание замахнуться на новое достижение?

– Нет, я об этом вообще не думаю. Как бог даст, так и будет. Наберу больше, чем Никита, – значит, отлично, будет приятно. Если нет, то ничего страшного, я не расстроюсь. Самое главное подойти в оптимальной форме к плей-офф и там показать свой лучший хоккей.

– 400 очков в КХЛ – это важный такой рубеж? С какими эмоциями восприняли эту новость?

– Разумеется, с положительными, и клуб меня поздравил. Вручили памятную статуэтку. Думаю, что могло быть и больше, с учётом того, что я практически полностью пропустил прошлый сезон. Но как есть, так есть. Надеюсь, что быстрее подойду к отметке в 500 очков, — сказал Ткачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.