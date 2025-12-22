Ротенберг высказался о возможном возвращении к работе в клубе КХЛ

Ротенберг о возвращении к тренерству в КХЛ: «Всему свое время. Если о чем-то мечтаешь, нужно идти к этому шаг за шагом»
Главный тренер «России 25», член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг высказался о возможном возвращении к работе в клубе FONBET КХЛ. До этого лета он возглавлял СКА.
– Тянет назад на тренерский мостик в клуб КХЛ?
– Это очень классные ощущения, когда команда играет здорово, много побеждает, и ты в этом участвуешь. Но всему свое время. Если о чем-то мечтаешь, то к этому нужно идти шаг за шагом.
– Как вы сами собираетесь встретить Новый год?
– Вместе с семьей встречу этот праздник в горах. А потом там же проведем мини-сбор. Потренируемся, подготовимся к предстоящим важным матчам вместе с нашей академией хоккея. Я сам тоже буду участвовать.
Считаю, что в горах классно проводить такие сборы. Это очень важно для здоровья детей, – сказал Ротенберг.
