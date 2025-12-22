Ротенберг рассказал о планах снимать мультфильмы и фильмы про хоккей

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг в интервью «Матч ТВ» рассказал, что планирует работать над созданием мультфильмов и фильмов о хоккее.

© ФХР

Ротенберг после окончания прошлого сезона покинул пост главного тренера петербургского СКА. С июля 2025 года он входит в состав совета директоров московского «Динамо», также Ротенберг является главным тренером команды «Красная машина‑Юниор» и сборной «Россия 25».

— Какой у вас был любимый новогодний фильм?

— Много хороших, но вообще это «Ирония судьбы, или с легким паром!» Он всегда останется в душе. Я смотрел его каждый год с маленького возраста. И все мы помним этих героев. Особенно Ипполита, когда он в пальто и меховой шапке залез под душ.

— Сейчас на экраны кинотеатров страны выходит «Простоквашино».

— И это замечательно! Я вообще люблю советскую классику. Нам нужно помнить старое и переосмыслять новое. Нам нужны свои герои — как вот Дядя Федор, почтальон Печкин… Нам нужно ценить советское наследие и делать что‑то свое.

У нас есть идея сделать мультфильмы про хоккей. И фильмы мы хотим снимать о нашем любимом виде спорта. Будем работать в этом направлении.

У нас очень много идей. Недавно на матч сборной России в Новосибирске приходил голливудский продюсер Стивен Мао, который брал «Оскар». Мы обсуждали с ним некую коллаборацию, может, ко‑продакшн, чтобы сделать что‑то интересное. Но на это нужно время. Один только сценарий пишется два года. А вообще тут надо закладывать пять лет, — сказал Ротенберг «Матч ТВ».