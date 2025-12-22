Фетисов ответил, допускает ли участие Овечкина в Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил сомнение в участии российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в последующих Олимпийских соревнованиях. Его слова передает «Матч ТВ».

«Вероятнее всего, это был последний шанс для Овечкина сыграть на Олимпиаде. В 2030‑м Саше будет уже почти 45 лет. Честно говоря, я удивлюсь, если такое произойдет. Но он великий, так что ничего исключать не буду», — сказал Фетисов.

Хоккеист трижды принимал участие в Олимпийских играх (2006, 2010, 2014), однако медалей не завоевал. Сборную России по хоккею не допустили к участию в ОИ-2026 в Италии.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.