Георгиев не чувствует себя звездой в КХЛ

Вратарь «Спартака» Александр Георгиев в эфире «Матч ТВ» заявил, что не чувствует себя звездой в КХЛ.

© ХК «Сибирь»

В ноябре «Спартак» объявил о подписании контракта с Георгиевым до конца сезона‑2026/27. Ранее 29‑летний вратарь выступал в НХЛ за «Нью‑Йорк Рейнджерс», «Колорадо» и «Сан‑Хосе».

— Хотелось найти хорошее место для себя на сезон. Команда, где я мог бы помочь. Так вышло, что со «Спартаком» был очень хороший вариант. В команде меня очень хорошо приняли. Всё на великолепном уровне.

— Вы приехали из НХЛ. Чувствуете себя звездой?

— Я бы так не сказал. Никогда так к себе не относился. В команде все равны, — сказал Георгиев в эфире «Матч ТВ».

