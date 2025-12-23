Кучеров достиг отметки в 45 очков в нынешнем сезоне НХЛ

Российский нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров набрал два очка в матче против "Сент-Луиса".

© Российская Газета

"Молнии" в домашнем матче переиграли "Блюз" со счетом 4:1. В составе победителей шайбы забросили Понтус Хольмберг, Даррен Рэддиш, Энтони Сирелли и Оливер Бьоркстранд. У проигравших отличился Джастин Фолк.

Российский нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров дважды ассистировал партнерам. А его одноклубник - голкипер Андрей Василевский отразил 23 броска, став второй звездой встречи.

После этого матча на счету Кучерова стало 45 очков (13 шайб и 32 передачи). Он вышел на седьмое место в списке лучших бомбардиров.

Российские нападающие "Филадельфии" Матвей Мичков и Никита Гребенкин забросили по шайбе в матче против "Ванкувера". Благодаря этому "летчики" добились победы со счетом 5:2. Гребенкин к голу добавил еще и результативную передачу.