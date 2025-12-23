Нападающий «Филадельфии» признан третьей звездой игрового дня НХЛ

22-летний российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Никита Гребёнкин отметился голом и результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (5:2) и был признан третьей звездой игрового дня НХЛ.

Второй звездой игрового дня признан Мэйсон Марчмент из «Коламбус Блю Джекетс». Форвард оформил дубль в победной игре с «Лос-Анджелес Кингз» (3:1).

Первая звезда дня — защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Даррен Рэддиш, который во встрече с «Сент-Луис Блюз» (4:1) забросил шайбу и отдал две результативные передачи.