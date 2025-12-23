Василевский вошел в топ-5 вратарей НХЛ

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский одержал победу во встрече с «Сент-Луис Блюз».

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Василевский одержал свою 344-ю победу за первые 12 сезонов в Национальной хоккейной лиге, обошёл по данному показателю Эда Бельфора и вышел на пятое место в истории лиги. Рекорд НХЛ принадлежит Хенрику Лундквисту (405), второе место у Мартина Бродо (403), третье занимает Марк-Андре Флёри (357).

В ночь с 22 на 23 декабря мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:1.