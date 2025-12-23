ЦСКА внес защитника в список травмированных

Защитник московского ЦСКА Дмитрий Саморуков внесен в список травмированных, сообщается на сайте КХЛ.

Характер травмы игрока не сообщается.

В нынешнем сезоне 26‑летний Саморуков провел 30 матчей, в которых набрал 6 (2+4) очков. Хоккеист принял участие в игре против московского «Динамо» 21 декабря (0:1 Б).

ЦСКА с 41 очком занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшем матче армейцы во вторник сыграют на выезде с череповецкой «Северсталью».

