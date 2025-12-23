Букмекеры оценили шансы Овечкина побить еще один рекорд Гретцки

Оценены шансы российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом плей-офф. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Букмекеры считают, что Овечкин побьет еще один рекорд Гретцки, поставить на это можно с коэффициентом 1,72. Если россиянину не удастся превзойти достижение канадца, сыграет коэффициент 2,00.

В данный момент в активе Овечкина 988 шайб в НХЛ с учетом матчей регулярного чемпионата и плей-офф. Он занимает второе место в списке лучших снайперов лиги, уступая только Гретцки. За карьеру канадец забросил 1016 шайб.

В апреле этого года Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Тогда он забросил 895-ю шайбу в 1487 матчах в лиге. Канадец забил 894 шайбы в 1487 матчах в карьере.