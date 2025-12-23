Игорь Никитин оценил третье подряд поражение ЦСКА

Главный тренер ХК ЦСКА Игорь Никитин высказался о поражении в матче с «Северсталью» (1:3), которое стало третьим кряду для армейского клуба.

«Северсталь» смогла реализовать свои моменты. Мы не смогли. В этом разница.

— Команды проводят уже пятую игру в этом сезоне. Делает ли это «Северсталь» особым соперником для ЦСКА?

— Нет особо времени задумываться. Игры идут достаточно плотно. Очередной соперник. Пятая игра. Ровные игры все достаточно, поэтому была стандартная подготовка.

— В последнее время не забрасываете больше одной шайбы за матч. В чём причина такой низкой результативности?

— Если бы мы могли объяснить низкую результативность, вы бы такие вопросы не задавали уже. Здесь совокупность факторов. Вратарь хорошо играет. Фокус, нацеленность на ворота, — цитирует Никитина пресс-служба клуба.