Хоккеист «Динамо» мечтает поиграть с Овечкиным

Форвард московского «Динамо» Семен Дер‑Аргучинцев в интервью «Матч ТВ» заявил, что мечтает поиграть за «бело‑голубых» вместе с нападающим Александром Овечкиным.

© КХЛ

Овечкин — воспитанник «Динамо». Дер‑Аргучинцев пополнил состав московской команды на прошлой неделе в результате обмена. Ранее форвард играл в КХЛ за челябинский «Трактор» и нижегородское «Торпедо».

— Если Овечкин в 2026 году примет решение завершить карьеру в НХЛ, то следующий сезон он проведет за «Динамо» — это входило в его планы.

— Я не могу говорить за Александра, что он выберет. Но это сильная мотивация — хорошо играть за «Динамо», долго выступать в этом отличном клубе. И если так сложится, что окажусь в одной команде с самим Овечкиным, это было бы очень круто! Можно сказать, что сбудется моя детская мечта, — сказал Дер‑Аргучинцев «Матч ТВ».

Овечкину 40 лет, он лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира.

