Легионер «Барыса» поделился мнением о правилах в КХЛ

Веккионе о правилах в КХЛ: «Круто, что играя в большинстве в конце периода, начинаешь следующий в зоне атаки. В НХЛ такого не хватает»
Майк Веккионе заявил, что одно из правил КХЛ нужно перенести в НХЛ.
Форвард «Барыса» Майк Веккионе поделился мнением о хоккейных правилах в FONBET КХЛ.
«Больше всего я был удивлен, что играя в большинстве в конце периода, следующий начинается в зоне атаки. Это позволяет сразу создавать моменты, не нужно сначала откатываться назад для начала атаки, если период начинается в средней зоне.
Это крутое правило, которое добавляет динамики, позволяет больше времени проводить в нападении. Я в восторге от этого. Мне кажется, в НХЛ не хватает такого при игре в большинстве», – сказал Веккьоне.
ЭСК может провести дополнительную проверку двух матчей «Торпедо». Судьи признались, что им заплатили («Матч ТВ»)
Веккионе о правилах в КХЛ: «Круто, что играя в большинстве в конце периода, начинаешь следующий в зоне атаки. В НХЛ такого не хватает»
Брейдо о Баринове и ЦСКА: «Обидно читать, что моего друга называют предателем. Если вопрос в воздухе – может быть, не он один почему-то плохой»
ЭСК может провести дополнительную проверку двух матчей «Торпедо». Судьи признались, что им заплатили («Матч ТВ»)
Веккионе о правилах в КХЛ: «Круто, что играя в большинстве в конце периода, начинаешь следующий в зоне атаки. В НХЛ такого не хватает»
Брейдо о Баринове и ЦСКА: «Обидно читать, что моего друга называют предателем. Если вопрос в воздухе – может быть, не он один почему-то плохой»