Легионер «Барыса» поделился мнением о правилах в КХЛ

Майк Веккионе заявил, что одно из правил КХЛ нужно перенести в НХЛ.

Форвард «Барыса» Майк Веккионе поделился мнением о хоккейных правилах в FONBET КХЛ.

«Больше всего я был удивлен, что играя в большинстве в конце периода, следующий начинается в зоне атаки. Это позволяет сразу создавать моменты, не нужно сначала откатываться назад для начала атаки, если период начинается в средней зоне.

Это крутое правило, которое добавляет динамики, позволяет больше времени проводить в нападении. Я в восторге от этого. Мне кажется, в НХЛ не хватает такого при игре в большинстве», – сказал Веккьоне.