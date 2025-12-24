Плющев высказался о матче минского «Динамо» с московским

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил «Матч ТВ», что его удивил счет в матче Фонбет Чемпионата КХЛ между минским и московским «Динамо».

© ХК «Динамо»

Минское «Динамо» во вторник обыграло москвичей со счетом 7:1 в домашнем матче КХЛ.

— Не то чтобы результат меня удивил. Меня удивил счет в первую очередь. А результат особенно не удивил. Минское «Динамо» сейчас выглядит достаточно убедительно, стабильно по отношению ко всем московским клубам. То, что наши соотечественники, москвичи, пропустили столько шайб — это действительно удивило. Счет удивил, но результат, в принципе, предсказуемый был, — сказал Плющев «Матч ТВ».

Минское «Динамо» с 53 очками занимает второе место в таблице Западной конференции. Московская команда находится на четвертой строчке (50 очков).

