Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров высказался о рекордной в нынешнем сезоне для форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина безголевой серии в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает ТАСС.

По словам бывшего хоккеиста, серия россиянина не вызывает у него беспокойства.

«Наверняка идут какие-то процессы, они сложные и нелегкие. Думаю, у Александра и в прошлом году были игры, в которых ему не удавалось забить», — заявил Федоров.

Ранее Овечкин не смог отличиться в девятом матче подряд, это антирекорд для него в нынешнем сезоне. Антирекорд за всю карьеру россиянина в НХЛ составляет 14 матчей подряд без голов.

Всю заокеанскую карьеру Овечкин выступает за «Вашингтон». 40-летний российский форвард является победителем Кубка Стэнли и рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.