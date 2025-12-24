«Миннесота» проиграла в овертайме «Нэшвиллу» в НХЛ, у Капризова передача

В ночь с 23 на 24 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла на льду «Гранд Казино Арены» (Сент-Пол, США) и закончилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Брок Фэйбер и Йоэль Эрикссон Эк. Российский нападающий Кирилл Капризов сделал результативную передачу.

У гостей голы на счету Райана О'Райлли, Романа Йози и Стивена Стэмкоса.

Российские хоккеисты Владимир Тарасенко, Данила Юров, Яков Тренин (все «Миннесота») и Фёдор Свечков («Нэшвилл») очков не набрали.

В следующей встрече «Миннесота Уайлд» встретится в гостях с «Виннипег Джетс» 28 декабря. «Нэшвилл Предаторз» сыграет на выезде с «Сент-Луис Блюз» 28 декабря.