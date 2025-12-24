Два ассиста Дорофеева и Барбашева помогли «Вегасу» разгромить «Сан-Хосе»

24 декабря «Вегас Голден Найтс» принял на домашнем льду в Парадайсе «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева добились разгромной победы со счётом 7:2.

В составе победителей дублем отметился нападающий Митчелл Марнер. Также шайбы забросили Бретт Хауден, Колтон Сиссонс, Томаш Гертл, Марк Стоун и Райлли Смит. По две голевые передачи оформили российские форварды «Вегаса» Павел Дорофеев и Иван Барбашёв.

У «Сан-Хосе» отличились Маклин Селебрини и Коллин Граф. Российский вратарь гостей Ярослав Аскаров, пропустив четыре шайбы, был заменён уже на 15-й минуте первого периода.

«Вегас» набрал 44 очка в 35 матчах и занимает четвёртое место в таблице Западной конференции. «Шаркс» с 37 очками после 37 игр располагаются на девятой строчке.