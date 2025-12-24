Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин установил личный антирекорд сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу матчей без голов подряд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ночь на среду, 24 декабря, столичная команда дома проиграла «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:7). Овечкин не набрал очков в пятом матче подряд и не смог забить — в девятом. Последний раз россиянин отметился дублем в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (7:1) 4 декабря.

В составе «Рейнджерс» одна из шайб на счету россиянина Артемия Панарина. Он также записал на свой счет результативный пас.

Всю заокеанскую карьеру Овечкин выступает за «Вашингтон». 40-летний российский форвард является победителем Кубка Стэнли и рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.