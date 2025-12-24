Овечкин установил личный антирекорд сезона НХЛ по числу матчей без голов подряд
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин установил личный антирекорд сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по числу матчей без голов подряд. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В ночь на среду, 24 декабря, столичная команда дома проиграла «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:7). Овечкин не набрал очков в пятом матче подряд и не смог забить — в девятом. Последний раз россиянин отметился дублем в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (7:1) 4 декабря.
В составе «Рейнджерс» одна из шайб на счету россиянина Артемия Панарина. Он также записал на свой счет результативный пас.
Всю заокеанскую карьеру Овечкин выступает за «Вашингтон». 40-летний российский форвард является победителем Кубка Стэнли и рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.