Обладатель Кубка Стэнли Миронов объяснил, почему остался жить в Канаде

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Дмитрий Миронов по завершении спортивной карьеры остался жить в Канаде во многом из-за детей. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

25 декабря Миронову исполнится 60 лет. Карьеру в Национальной хоккейной лиге он завершил в 2001 году. Сейчас Миронов живет в Торонто, за одноименный клуб защитник выступал в 1992-1995 гг.

"Не знаю, может, из-за детей в первую очередь, - ответил Миронов на вопрос, почему он решил не возвращаться в Россию, как многие его соотечественники. - Они больше разговаривают и думают как местные, так как выросли здесь".