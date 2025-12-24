Обладатель Кубка Стэнли Миронов объяснил, почему остался жить в Канаде

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Дмитрий Миронов по завершении спортивной карьеры остался жить в Канаде во многом из-за детей. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
25 декабря Миронову исполнится 60 лет. Карьеру в Национальной хоккейной лиге он завершил в 2001 году. Сейчас Миронов живет в Торонто, за одноименный клуб защитник выступал в 1992-1995 гг.
"Не знаю, может, из-за детей в первую очередь, - ответил Миронов на вопрос, почему он решил не возвращаться в Россию, как многие его соотечественники. - Они больше разговаривают и думают как местные, так как выросли здесь".
"Егор приехал в Канаду в три с половиной года, Николь здесь родилась. Они бы не поняли российский менталитет и попросились бы обратно. Да и потом тут совсем другой уклад жизни, размеренный. В России мама, теща, они все прилетают сюда. У детей тут прошла юность, они выросли, поступили в университет. И нам тут комфортно", - добавил он.
