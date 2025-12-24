Кузнецов зачитал рэп на корпоративе «Металлурга»

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов и рэпер Icegergert совместно исполнили трэк «Наследство» на корпоративной вечеринке клуба.

Форвард вышел на сцену и зачитал с исполнителем несколько строчек. В тексте песни содержатся такие слова:

Для культуры, для страны обучаю внуков, Я тянусь к Адаму, клад убрал в другую руку, Покупаю твое сердце просто ультразвуком, Я тусуюсь там, где грабят, но с нормальной сукой. Выходите, бесы, мы станцуем jersey, Отойди, я войду, и она воскреснет, Пристегнись и смотри, как тебе, Олеся? Жопа каждой из моих подруг в AMG обвесе.

В текущем сезоне Кузнецов провел 15 матчей в FONBET КХЛ и набрал 9 (1+8) при полезности «0».