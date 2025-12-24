Минское «Динамо» внесло защитника в список травмированных

Защитник минского «Динамо» Даррен Диц внесен в список травмированных, сообщает пресс‑служба клуба.

© ХК «Динамо»

Характер и степень серьезности травмы хоккеиста не сообщаются.

В текущем сезоне 32‑летний Диц провел 29 матчей, в которых набрал 10 (0+10) очков.

«Динамо» с 53 очками располагается на второй позиции турнирной таблицы Западной конференции. В следующем матче минчане 26 декабря примут петербургский СКА.

