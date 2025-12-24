Нападающий «Салавата» поделился мнением о поведении Радулова

Нападающий «Салавата» Артур Фаизов поделился мнением о поведении Александра Радулова. 19-летний игрок провел 22 матча и набрал 6 (4+2) очков в текущем сезоне FONBET КХЛ.

– Кто ваши кумиры в хоккее?

– Радулов мой кумир с детства, еще мне очень нравятся Дыняк и Макдэвид. Если выбирать одного, то назову Коннора. Начал следить за ним уже в осознанном возрасте, а за Никитой наблюдаю со времен, когда они с Воронковым только заходили в «Ак Барс».

Матч с «Локомотивом» получился для меня особенным. Выйти со своим кумиром на один лед – это офигенные эмоции! Я ждал встречи с Радуловым, но во время матча старался абстрагироваться от своих симпатий, потому что на льду не должно быть кумиров и друзей.

– Александр вживую такой же, как по телевизору?

– Да, у него просто сумасшедшая энергетика! На льду Радулов постоянно разговаривает и что-то орет – это его привычное состояние, – сказал Фаизов.