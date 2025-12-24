Скабелка может возглавить «Адмирал»

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Андрей Скабелка входит в число претендентов на пост главного тренера «Адмирала».

Отмечается, что окончательное решение о том, кто заменит уволенного Леонида Тамбиева, еще не принято.

В FONBET КХЛ Скабелка тренировал «Сибирь», «Авангард», «Локомотив» и «Барыс». Он не работает в лиге после ухода из казахстанского клуба в октябре 2023-го.

«Адмирал» идет на 10-м месте в Восточной конференции, набрав 30 очков за 36 матчей.