Скабелка может возглавить «Адмирал»

Скабелка – в числе претендентов на пост в «Адмирале». Экс-тренер «Авангарда» и «Локомотива» не работает в КХЛ с 2023-го (Артур Хайруллин)
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Андрей Скабелка входит в число претендентов на пост главного тренера «Адмирала».
Отмечается, что окончательное решение о том, кто заменит уволенного Леонида Тамбиева, еще не принято.
В FONBET КХЛ Скабелка тренировал «Сибирь», «Авангард», «Локомотив» и «Барыс». Он не работает в лиге после ухода из казахстанского клуба в октябре 2023-го.
«Адмирал» идет на 10-м месте в Восточной конференции, набрав 30 очков за 36 матчей.
Евгений Плющенко: «На Костылеву уходило пять миллионов рублей в год из бюджета академии «Ангелы Плющенко». И это никто не ценит»
Ненахов может покинуть «Локомотив» зимой. Защитник не входит в планы Галактионова (Sport Baza)
Скабелка – в числе претендентов на пост в «Адмирале». Экс-тренер «Авангарда» и «Локомотива» не работает в КХЛ с 2023-го (Артур Хайруллин)
Евгений Плющенко: «На Костылеву уходило пять миллионов рублей в год из бюджета академии «Ангелы Плющенко». И это никто не ценит»
Ненахов может покинуть «Локомотив» зимой. Защитник не входит в планы Галактионова (Sport Baza)
Скабелка – в числе претендентов на пост в «Адмирале». Экс-тренер «Авангарда» и «Локомотива» не работает в КХЛ с 2023-го (Артур Хайруллин)