Тренер Бахмутов поделился мнением о положении ЦСКА в этом сезоне КХЛ

Российский тренер и функционер Игорь Бахмутов поделился мнением о положении ЦСКА в этом сезоне FONBET КХЛ. Команда Игоря Никитина идет восьмой в Западной конференции.

«ЦСКА ничего не может сделать в атаке. По определению главный тренер всегда виноват. Дальше идет распределение, кто с атакой работает. Работы много, шпаргалок насовали тысячу, но хоккеисты ничего не могут исполнить. Не знаю про увольнение, но у меня есть одна странная идея: поменять их с Ларионовым. Вот интересный ход бы был. Столько было проделано работы по внедрению Никитина в ЦСКА, и сейчас его увольнять.. Не знаю! Но пока его приглашение не оправдывается. У него контракт на пять лет. Вот, может, и будут в течение этого времени выстраивать все. Но пока ни результата, ни игры – ничего нет. Есть какое-то построение системы, но если у руководства ЦСКА есть терпение, то пусть ждут. Армейским болельщикам советую запастись валидолом», – сказал Бахмутов.

У ЦСКА три поражения подряд с одной заброшенной шайбой в 7 последних периодах – сегодня 1:3 с «Северсталью». Вратарь череповчан Самойлов отбил 38 бросков