Матч чемпионата России по хоккею с мячом могут перенести

Решение о проведении матча чемпионата России по хоккею с мячом в Кирове между местной "Родиной" и "Енисеем" будет принято за два часа до начала игры. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Енисея" Сергей Ломанов.

Игра должна пройти 24 декабря и начаться в 18:30 мск.

"Там просто нельзя играть, поскольку в трещину проваливается ботинок. Обычно лед не заливается, а варится для того, чтобы он был монолитным. Когда ударил мороз, лед "порвался", а если был бы он монолитным, то такого не было бы, - сказал Ломанов. - Вся вина на тех, кто лед заливал. Для исправления нужно найти тонны горячей воды 80 градусов, чтобы вода выдавила оттуда воздух, внутри все оттаяло. Тогда он не лопается и не трескается".